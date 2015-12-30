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مدير أمن كفر الشيخ يكرم ضباط وأمناء قسم ثان لسدادهم 6200 جنيه لغارمة

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شهدت مديرية أمن كفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، تكريم اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، للعميد حاتم فايد مأمور قسم ثان، والمقدم أشرف لاشين الضابط بقسم ثان، وعدد من أفراد وأمناء شرطة قسم ثان بكفر الشيخ والعاملين المدنيين وعددهم 31 فى إحدى نبطشيات القسم، لسدادهم 6200 جنيه لـ"هانم محمد الدسوقى" 58 سنة، لم تستطع تسديد ما عليها من ديون، وصدر بحقها حكم قضائى بالحبس لمدة عام، وقدم مدير الأمن، الشكر للضباط والأفراد والأمناء والعاملين المدنيين.

وقال اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، إن ضباط وأفراد قسم ثان نموذج من نماذج الشرطة المتميزين الذين يشعرون بآلام المواطن، فلم يتحملوا أن تتعرض السيدة للحبس وبدون تردد سددوا عنها 6200 جنيه لصاحبى محلى أدوات منزلية، حصلا على حكم قضائى ضدها بالحبس.

وطالب مدير الأمن الإعلام بإبراز النماذج الإيجابية، وليست السلبية فقط، ورجال الشرطة يشعرون بالمواطن، ولأن رجال الشرطة من الشعب وفى خدمتهم.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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مصر 365