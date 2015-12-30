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محافظ قنا يتفقد قرى الظهير الصحراوى ويعد الأهالى بتخصيص أراض لاستصلاحها

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محافظ قنا يتفقد قرى الظهير الصحراوى ويعد الأهالى بتخصيص أراض لاستصلاحها محافظ قنا يتفقد قرى الظهير الصحراوى ويعد الأهالى بتخصيص أراض لاستصلاحها
أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، جولة تفقدية لقرى الظهير الصحراوى بمدينتى قنا وأبو تشت، بمرافقه وكلاء وزارة التعليم والصحة والشباب والرياضة والأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لجهاز تعمير جنوب الصعيد.

وبدأ الهجان جولته بقرية الظهير الصحراوى بكرم عمران بمدينة قنا، تفقد فيها عددا من المنشآت الخدمية لسكان القرية، وذكر أنه سيتم تسليم 58 منزلا لأهالى القرية فى غضون الأيام القليلة القادمة، مضيفا أنه تم الانتهاء من توصيل كل المرافق الأساسية والمبانى الخدمية للقرية والتى شملت "وحدة صحية – مدرسة – نقطة شرطة – مخبز – مسجد- ملاعب – سوق تجارى – مكتب بريد".

وفى أبو تشت تفقد قرية بلاد المال إحدى قرى الظهير الصحراوى بالمدينة، حيث تم تسليم 50 منزلا لأهالى القرية، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث عاين وحدة معالجة تحلية المياه، كما أعطى تعليماته للمسئولين بتشغيل المخبز الخاص بها وانتداب طبيب للوحدة الصحية.

وفى السياق ذاته وعد الهجان أهالى القريتين بتخصيص أراض لاستصلاحها، ومن ثم زراعتها لتكون نواة لمشروعات تنموية بهما، مشيرا إلى أن الدولة تعطى أولوية كبرى لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، واستصلاح الأراضى الصحراوية تشجيعا للاستثمار وتوفير العديد من فرص العمل للشباب.

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مصر 365