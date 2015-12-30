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محافظ القليوبية يتفقد عمارات الإسكان بأبو زعبل والخانكة وشبين القناطر

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محافظ القليوبية يتفقد عمارات الإسكان بأبو زعبل والخانكة وشبين القناطر محافظ القليوبية يتفقد عمارات الإسكان بأبو زعبل والخانكة وشبين القناطر
أجرى الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، اليوم جولة تفقدية لعدد من مشروعات الإسكان بمدن أبو زعبل والخانكة وشبين القناطر، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهاز المركزي للتعمير.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد 59 عمارة للإسكان الإجتماعي مساحة الشقة 90 متر وتم تنفيذ نسبة 90% منها ويقوم بالإشراف على البناء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم توصيل جميع المرافق الحيوية للوحدات، كما وجه المحافظ تعليماته بسرعة البدء في أعمال رصف وتشجير الشوارع المحيطة بالعمارات.

وتوجه المحافظ لتفقد مشروع إسكان عرب العليقات 113 عمارة التابعة لوزارة الاسكان، وأكد المسئولين على انه سيتم التسليم في 1/4/2016 بعد الانتهاء من محطة مياه أبو زعبل، كما تفقد منطقة أخري يقوم جهاز القاهرة الكبري ببناء 27 عمارة بها، وسيتم تسليمهم خلال شهرين بعد الانتهاء من الكهرباء بتكلفة 78 مليون جنيه.

وأصدر تعليماته للمسؤولين بضرورة مراعاة معايير الجودة العالية في عمليات الرصف، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق بالمدن المختلفة وزيادة معدلات الأمان بها.

وفى سياق آخر، شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس ومدينة كفر شكر حملة مكبرة على مدي يوميين متتاليين وتم إزالة عدد 110 حالة تعدي بحضور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتم فصل التيار الكهربائي عن المنازل المخالفة وتمت الإزالة كلية بدون خسائر في الممعدات والأرواح.

وأعلن محافظ القليوبية، منذ يومه الأول بالمحافظة عن تصديه لكل المخالفات الموجودة على الأرض الزراعية، مشددا على دور مديرية الزراعة والوحدات المحلية بإزالتها كليا منذ مهدها الأول، مشيرا إلي أنه سيتم استكمال إزالة كافة التعديات علي الارض الزراعية بإعتبارها ثروة وحرصا على الأجيال القادمة.

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مصر 365

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