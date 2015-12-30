"الأعلى للصحافة" يكلف رؤساء إدارات الصحف القومية بالاستمرار فى مواقعهم

تأكيدا على ما نشره الـ"اليوم السابع"، أعلن الدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أن المجلس قرر خلال اجتماعه تكليف رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بالاستمرار فى مواقعهم لحين إقرار التشريعات الصحفية والإعلامية وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة لاتخاذ ما تراه فى هذا الشأن.

وأضاف "مكاوى" لـ"اليوم السابع"، أنهم اعتمدوا فى قرارهم على المادة التى أنشأ من خلالها المجلس الأعلى للصحافة ، متابعا "لا يوجد حل آخر، ولا يمكن أن نترك المؤسسات القومية فى حالة فراغ إدارى ومالى، قرارنا جاء لحين صدور التشريعات وتشكيل الهيئة الوطنية".

- مصادر: الأعلى للصحافة يكلف رؤساء مجالس إدارات القومية بتسيير الأعمال