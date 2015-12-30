"الرئاسة": الإقبال على شراء أراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان "كبير"

قال السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن ما تحقق اليوم من تدشين مشروع الـ 1.5 مليون فدان هو بداية جديدة تعطى الجميع أملا فى مستقبل أفضل، مضيفاً أن المشروع هو مجتمع تنموى متكامل، وليس مجرد زيادة فى الرقعة الزراعية.

وأضاف السفير علاء يوسف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أن شركة "الريف المصرى" تابعة للدولة هى التى ستتولى طرح الأراضى، مشيراً إلى أن الإقبال على شراء الأراضى كبير.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه على مدى 60 عاماً تم استصلاح 50 ألف فدان، ونحن اليوم نتحدث عن 1.5مليون فدان ما يثبت الطموح الكبير للدولة فى التنمية ، لافتاً إلى أن هناك تركيزا كبيرا على امتداد مشروع الـ1.5 مليون فدان إلى صعيد مصر لأنه أهمل لسنوات.

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- السيسى: مشروع الـ 1.5 مليون فدان خطوة على الطريق الصحيح