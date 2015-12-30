صور| برلمانية من تشيلي تناقش قانونًا بـ«لحاف السرير»

تحولت “كارلا روبيلار”، من نائبة برلمانية تناقش القوانين في مجلس النواب بشيلى إلى شخصية يسخر منها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، بعدما ظهرت في جلسة وهى ملفوفة بلحاف السرير.

وشعرت النائبة اللبنانية أنها مريضة وليست على ما يرام، ولكنها لم ترغب في التأخر عن مناقشة قانون جديد بخصوص الرسوم الجامعية، فقررت أن تأخذ لحافها معها، لكن الأمر أتى بنتائج عكسية، عندما بدأ بعض النواب السخرية من قرارها الغريب، إلى جانب انتشار الأمر على الإنترنت كالفيروس، حيث بدأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى بالسخرية منها ونشر صور طريفة لها.

وردت كارلا على منتقديها في تغريدة على تويتر أوضحت فيها بأنها كانت مريضة وتعانى الحمى، لكنها حضرت المناقشة بكاملها، وتعجبت قائلة: “هل هذا أمر مريب!”