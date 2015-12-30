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مصادر: الأعلى للصحافة يكلف رؤساء مجالس إدارات القومية بتسيير الأعمال

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مصادر: الأعلى للصحافة يكلف رؤساء مجالس إدارات القومية بتسيير الأعمال مصادر: الأعلى للصحافة يكلف رؤساء مجالس إدارات القومية بتسيير الأعمال
علم "اليوم السابع" من مصادر داخل المجلس الأعلى للصحافة، أن المجلس يعكف الآن خلال اجتماعه على تكليف رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بالاستمرار فى مناصبهم لتسيير الأعمال بصفة مؤقتة لحين إقرار التشريعات الصحفية والإعلامية.

وعلى جانب آخر، يواصل المجلس الأعلى للصحافة برئاسة جلال عارف لمناقشة المأزق القانونى الذى سيواجه المؤسسات الصحفية القومية فى يناير القادم، والخاص بانتهاء مدة مجالس الإدارات.


>- بدء اجتماع "الأعلى للصحافة" لبحث أزمة التغييرات بالمؤسسات القومية

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