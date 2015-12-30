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قيادى شيعى مصرى يستغيث بحسن نصر الله ويهاجم الحكام العرب

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قيادى شيعى مصرى يستغيث بحسن نصر الله ويهاجم الحكام العرب قيادى شيعى مصرى يستغيث بحسن نصر الله ويهاجم الحكام العرب
شن أحمد راسم النفيس القيادى الشيعى هجوماً حاداً على الحكام العرب، زاعما أن العرب تتعاون مع إسرائيل ضد الشيعة وعلى رأسهم إيران وحزب الله اللبنانى.

واستغاث "النفيس" فى مقالة له نشرها عبر موقعه الالكترونى، بحسن نصر الله زعيم حزب الله اللبنانى، محرضا إياه على محاربة العرب، قائلا: "لا أحد يعرف، هل آن أوان الانفجار المحتوم والمؤجل الذى يطيح بأوهام وأحلام عرب (أرحنا بها يا بوش) مرة واحدة وإلى الأبد، أم يواصل هؤلاء خسارة معاركهم بالنقاط؟!. فى كل الأحوال "أرحنا بها يا نصر الله".

وقال: "خمسة وعشرون عاما منذ أطلق (الكاتب الإسلامى) نداءه لجورج بوش الأب: أرحنا بها يا بوش، مطالبا إياه بشن هجوم لإخراج الجيش العراقى من الكويت و(العرب) يعيشون فى ظل الكفالة الأمريكية الإسرائيلية الداعمة لعروشهم وكروشهم ولو كان هذا على حساب خواء بطون مئات الملايين من شعوبهم"!!.

ويشار إلى أن أحمد راسم النفيس، الباحث الشيعى المصرى، قد وجه رسالة إلى مقتدى الصدر زعيم التيار الصدرى فى العراق، طمأنه خلالها على أوضاع الشيعة فى وأنهم ينفذون بالفعل التوصيات التى كان "الصدر" قد طالبهم بها فى الرسالة التى بعث بها إلى شيعة مصر مؤخرا.

كما وصف "النفيس"، خلال الرسالة قرار وزارة الأوقاف بإغلاق ضريح الإمام الحسين فى ذكرى عاشوراء بالخاطئ وغير المبرر.

واستخدم النفيس، فى الرسالة التى نشرها عبر موقعه الإلكترونى، عبارات التقدير والاحترام أثناء مخاطبته لزعيم التيار الصدرى، حيث أشار إليه برتبته الدينية الشيعية وهى "حجة الإسلام" ووجه له الشكر على الخطاب الذى وجهه -أى الصدر- إلى شيعة مصر مؤخرا

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مصر 365

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