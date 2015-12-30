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العبادى يقول إن تركيا لم تحترم اتفاقا لسحب قواتها من شمال العراق

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العبادى يقول إن تركيا لم تحترم اتفاقا لسحب قواتها من شمال العراق العبادى يقول إن تركيا لم تحترم اتفاقا لسحب قواتها من شمال العراق
قال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم الأربعاء إن تركيا لم تحترم تعهدا بسحب قواتها من شمال العراق حيث تقوم بتدريب جماعة مسلحة سنية تقاتل تنظيم داعش المسلح.

وقال فى بيان إن وفدا تركيا إلى العراق كان قد وعد بالإعلان لدى عودته إلى أنقرة عن أن تركيا ستسحب قواتها لكن التركية لم تحترم الاتفاق. وأضاف أن العراق يطالب الحكومة التركية بالإعلان فورا عن سحب قواتها من الأراضى العراقية.
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