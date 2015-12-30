العبادى يقول إن تركيا لم تحترم اتفاقا لسحب قواتها من شمال العراق

قال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم الأربعاء إن تركيا لم تحترم تعهدا بسحب قواتها من شمال العراق حيث تقوم بتدريب جماعة مسلحة سنية تقاتل تنظيم داعش المسلح.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال فى بيان إن وفدا تركيا إلى العراق كان قد وعد بالإعلان لدى عودته إلى أنقرة عن أن تركيا ستسحب قواتها لكن الحكومة التركية لم تحترم الاتفاق. وأضاف أن العراق يطالب الحكومة التركية بالإعلان فورا عن سحب قواتها من الأراضى العراقية.
وقال فى بيان إن وفدا تركيا إلى العراق كان قد وعد بالإعلان لدى عودته إلى أنقرة عن أن تركيا ستسحب قواتها لكن الحكومة التركية لم تحترم الاتفاق. وأضاف أن العراق يطالب الحكومة التركية بالإعلان فورا عن سحب قواتها من الأراضى العراقية.
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