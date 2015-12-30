أخبار عاجلة

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

البابا تواضروس: توقف العظة الأسبوعية طوال شهر يناير المقبل بمناسبة أعياد الميلاد

Google+ Print
البابا تواضروس: توقف العظة الأسبوعية طوال شهر يناير المقبل بمناسبة أعياد الميلاد البابا تواضروس: توقف العظة الأسبوعية طوال شهر يناير المقبل بمناسبة أعياد الميلاد
قرر البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، التوقف عن إلقاء عظته الأسبوعية طوال شهر يناير المقبل بمناسبة أعياد الميلاد والغطاس التى تحتفل بها الكنيسة فى هذا الشهر.

وأضاف البابا فى عظته الأسبوعية اليوم /الأربعاء/ بكنيسة الأنبا شنودة بالقبارى بمحافظة الإسكندرية ، أنه سيعاود إلقاء عظته يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير المقبل .

وواصل البابا تواضروس فى عظته اليوم سلسلة العظات التى يلقيها خلال شهر ديسمبر الجارى عن القيم المستخصلة من ميلاد السيد المسيح .حضر العظة عدد من كبار الأساقفة وكهنة الكنيسة ومئات الأقباط من مختلف أنحاء المدينة الساحلية .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365