البابا تواضروس: توقف العظة الأسبوعية طوال شهر يناير المقبل بمناسبة أعياد الميلاد

قرر البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، التوقف عن إلقاء عظته الأسبوعية طوال شهر يناير المقبل بمناسبة أعياد الميلاد والغطاس التى تحتفل بها الكنيسة فى هذا الشهر.

وأضاف البابا فى عظته الأسبوعية اليوم /الأربعاء/ بكنيسة الأنبا شنودة بالقبارى بمحافظة الإسكندرية ، أنه سيعاود إلقاء عظته يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير المقبل .

وواصل البابا تواضروس فى عظته اليوم سلسلة العظات التى يلقيها خلال شهر ديسمبر الجارى عن القيم المستخصلة من ميلاد السيد المسيح .حضر العظة عدد من كبار الأساقفة وكهنة الكنيسة ومئات الأقباط من مختلف أنحاء المدينة الساحلية .

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