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وزير الرى السودانى:مصر والسودان تستفيدان من سد النهضة والحصص المائية ستزيد

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وزير الرى السودانى:مصر والسودان تستفيدان من سد النهضة والحصص المائية ستزيد وزير الرى السودانى:مصر والسودان تستفيدان من سد النهضة والحصص المائية ستزيد
قال السفير معتز موسى وزير الرى السودانى، إن كل الكمية المخزونة أسفل سد النهضة معروفة فى كل سد، وهناك قدر من التخزين قليل وما دون ذلك يتم حبس المياه فترة يستفاد منها فى توليد الكهرباء ثم تطلق للدول، لافتاً إلى أن السودان ليس وسيطاً فى ملف سد النهضة، ولها حقوق كاملة.

وأضاف خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى تامر أمين، أن السودان يستفيد من سد النهضة وكذلك ، لأن التخزين عندما يكون فى الصيف مثلاً بأرض رطبة وحوض عميق يقل التبخر فى منظومة النيل من سد النهضة إلى السد العالى بنسبة لا تقل عن 31%، مؤكداً أن ذلك سيؤدى لزيادة فى مياه النيل بالسودان ومصر.

- وزير الرى السودانى: لا توجد ضبابية فى ملف سد النهضة تدعو إلى التشكك
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- جدل بين أعضاء البرلمان حول أزمة سد النهضة.. نواب يطالبون بعدم الانتظار لنتائج المفاوضات واللجوء للتحكيم ومنع مرور السفن المتجهة لأثيوبيا فى القناة.. وآخرون متفائلون بالاجتماع السداسىى ووثيقة الخرطوم
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- نصر علام:قرار السيسى بإشراك "الخارجية "فى مفاوضات سد النهضة موفقا للغاية
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