وزير الرى السودانى:مصر والسودان تستفيدان من سد النهضة والحصص المائية ستزيد

قال السفير معتز موسى وزير الرى السودانى، إن كل الكمية المخزونة أسفل سد النهضة معروفة فى كل سد، وهناك قدر من التخزين قليل وما دون ذلك يتم حبس المياه فترة يستفاد منها فى توليد الكهرباء ثم تطلق للدول، لافتاً إلى أن السودان ليس وسيطاً فى ملف سد النهضة، ولها حقوق كاملة.

وأضاف خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى تامر أمين، أن السودان يستفيد من سد النهضة وكذلك مصر، لأن التخزين عندما يكون فى الصيف مثلاً بأرض رطبة وحوض عميق يقل التبخر فى منظومة النيل من سد النهضة إلى السد العالى بنسبة لا تقل عن 31%، مؤكداً أن ذلك سيؤدى لزيادة فى مياه النيل بالسودان ومصر.

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