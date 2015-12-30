وزير الرى السودانى: سد النهضة لا يستهلك مياهًا وإيقاف العمل به ليس مطروحا

قال السفير معتز موسى وزير الرى السودانى، إن جميع الأطراف ستحترم النتائج التى ستسفر عنها الدراسات حول سد النهضة، موضحاً أن كل الوثائق التى وقعتها الدول الثلاثة " مصر والسودان وإثيوبيا"، منذ تقرير لجنة الخبراء العالميين فى مايو 2013 لم تتحدث وثيقة واحدة عن إيقاف السد، ولم تتطرق الدول الثلاثة إلى أن نحمل إثيوبيا على إيقاف العمل بالسد كبادرة لحسن النية.

وأضاف خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى تامر أمين، أن سد النهضة لا يستهلك مياهًا، ولكنه يستفيد من الطاقة الكامنة فى المياه بتدوير ماكينات لتوليد الكهرباء وإطلاق المياه مباشرة لمصر والسودان.

وأوضح: لسنا بحاجة إلى إيقاف السد، ولكن بحاجة إلى تعزيز الثقة بيننا، لافتا إلى أن إيقافه لشهر أو اثنين ليس حلا لأى مشكلة، ولكن الحل هو الوصول إلى تفاهمات حقيقية".