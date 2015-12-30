العراق يهدد تركيا بالحرب

دعا العراق تركيا إلى سحب قواتها من البلاد، قائلا إن بغداد ستلجأ إلى تدابير عسكرية لمعالجة الوضع.

وأفادت وكالة “رويترز” نقلا عن وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري إنه: “إذا لم يكن هناك حلا آخر غير هذا فسوف نتخذه، إذا اضطررنا لأن نقاتل وندافع عن سيداتنا وثروات بلادنا، سنقاتل”.

ووفقا لبغداد، دخلت في 4 ديسمبر، عربات مدرعة عسكرية تركية إلى الأراضي العراقية في محافظة نينوى، بحجة أن الجنود الأتراك سيدربون القوات الشعبية التي تقاتل ضد الإرهابيين.

ووصفت السلطات العراقية الوجود العسكري التركي على أراضيها “بالعمل العدائي”، لأنه لم يتم بالتنسيق مع بغداد، وأنه انتهاك للسيادة.