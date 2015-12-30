ريال مدريد يحقق فوزًا صعبًا على سوسييداد بالدوري الاسباني

حقق ريال مدريد فوزا صعبا لكنه مهم على ضيفه ريال سوسييداد 3-1 الأربعاء، في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

> على ملعب سانتياجو برنابيو وأمام نحو 70 ألف متفرج، حقق ريال مدريد، فوزا قد يكون مفيدا بالنسبة إلى المدرب رافايل بينيتيز المهدد بالإقالة في أي لحظة، وجدد تفوقه على منافسه إذ سبق أن هزمه على الملعب ذاته 5-1 ثم 4-1 في الموسمين الماضيين.

في المقابل، فشل ريال سوسييداد في تكرار إنجاز موسم 2003-2004 عندما تغلب على فريق العاصمة 4-1، وقد يعزو ذلك إلى الحكم جونزاليز خوسي لويس الذي احتسب ركلتي جزاء مثيرتين للجدل لأصحاب الأرض وحرمه من ركلة أو أكثر أبلغ وضوحا.

وأضاع رونالدو فرصة افتتاح التسجيل لأصحاب الأرض بعدما أهدر ركلة جزاء احتسبت إثر دفع لبنزيمة داخل المنطقة وأرسلها عالية فوق العارضة إلى المدرجات في الدقيقه 24.

وعوض رونالدو من ركلة جزاء ثانية احتسبت عندما عكس بيل كرة عرضية من الجهة اليمنى لامست يد يوري برتشيتشي، ونفذها البرتغالي على يسار رولي في أسفل الزاوية في الدقيقة 42.

وفي بداية الشوط الثاني، تمكن ريال سوسييداد من إدراك التعادل بعد عرضية من الجهة اليمنى أرسلها جوناثاز إلى البرتغالي بروما بديل أغيريتشي في الجهة اليسرى تابعها بيمناه قوية أعلى الزاوية اليمنى في الدقيقة 49.

وكاد بروما يضع سوسييداد في المقدمة لكن تدخل كيلور نافاس في الوقت المناسب حرمه من هدف ثان في 53، وحرم رولي غاريث بيل من إضافة الهدف الثاني للفريق الملكي في 58، ونفذ البرازيلي مارسيلو ركلة ركنية تابعها رونالدو مباشرة وهي طائرة بيسراه استقرت في الزاوية اليسرى السفلى في الدقيقة 67 مسجلا هدفه الرابع عشر هذا الموسم وبات شريكا مؤقتا للبرازيلي نيمار في صدارة ترتيب الهدافين.

وقضى لوكاس بديل بنزيمة على آخر أمل لسوسييداد بالتعويض من خلال تسجيله الهدف الثالث مستفيدا من كرة عالية رفعها بيل من الجهة اليسرى وأنهاها في الشباك في الدقيقة 86.

وتصدر ريال مدريد الترتيب مؤقتا برصيد 36 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام غريمه برشلونة وجاره أتلتيكو مدريد، فيما بقي ريال سوسييداد على رصيده السابق 16 نقطة في المركز الرابع عشر.