السجائر الإلكترونية ليست آمنة وتسبب السرطان

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن أن السجائر الإلكترونية ليست آمنة على الإطلاق ولا يمكن استخدامها كبديل للسجائر العادية نظرًا للمخاطر الصحية الكبيرة التى تتسبب فيها.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة كاليفورنيا إلى أن السجائر الإلكترونية قد تتسبب فى الإصابة بالسرطان حتى إذا كانت لا تحتوى على سائل النيكوتين.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن السجائر الإلكترونية تحتوى على بعض السموم التى تعزز نمو الأورام السرطانية، وتسبب تلفًا بالحمض النووى DNA وتؤدى لموت الخلايا، مضيفين أن هذه المخاطر تضاف إلى الحقائق العلمية الثابتة حول أضرار السجائر الإلكترونية، وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنها ليست آمنة كما تزعم الشركات المسوقة لها خلال الحملات الإعلامية التى تقودها.

الخطير أنه يوجد حوالى 2.6 مليون بريطانى بالغ و12.5 مليون داخل أمريكا يستخدمون السجائر الإلكترونية بانتظام، ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Oral Oncology".

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