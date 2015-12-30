زوج ابنة بوتين يحصل على قرض حكومي بـ2 مليار دولار يثير غضب الروسيين

انتفع زوج ابنة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بقرض من الحكومة تبلغ قيمته 1.75 مليار دولار بتسهيلات مالية كبيرة، بحسب ما ذكر موقع “سكاي نيوز” عربية.

وقال الموقع، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، أن كيريل شمالوف، زوج بنة بوتين الصغرى، استخدم القرض لتمويل مشروع بتروكيماويات بشركة سيبمور، التي تعد أكبر شركة معالجة بتروكيماويات في روسيا، حيث يمتلك فيها حصة كبيرة.

وأوضح الموقع الإخباري أن شمالوف قد حصل على القرض في ديسمبر الحالي من صندوق الثروة القومية الروسي، لبناء مصنع جديد ضخم للشركة في سيبيريا، موضحا أنه حصل على القرض بفائدة لا تتعدى 2% فقط.

وأوضح الموقع أن المقرضين في سوق الأسهم الروسية يتوقعون أن يدفعوا أكثر من 7 في المائة على مثل هذه القروض، فقد وصفه العديد من الخبراء الروس بأنه قرض رخيص للغاية.