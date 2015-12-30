مدرب المحلة: اللاعبون أضاعوا الفوز في أسهل مباراة بالدوري

ألقى نبيل خروب المدير الفني لغزل المحلة باللوم على لاعبيه بعد التعادل مع طلائع الجيش بنتيجة 1/1 في الدوري الممتاز.

وصرح خروب عبر قناة (TEN): "هذه أسهل مباراة للمحلة هذا الموسم، وللأسف فرط اللاعبون في الفوز رغم أن المنافس لعب بتسعة لاعبين أكثر من 30 دقيقة".

وأضاف: "أضاعوا عدة فرص سهلة، ولم يلتزموا بالتعليمات بتمرير الكرة على الأرض، كل ذلك بسبب قلة الخبرة".

وتابع: "غياب الفوز يجعل الوضع يزداد سوءً، وهناك قصور شديد في قدرات اللاعبين بشكل غير مقبول على الإطلاق".

وأوضح أنه قام بتغيير المهاجم محمد خليفة، لأنه حصل على الإنذار الثالث، وبالتالي أراد منح الفرصة للاعب آخر لتجهيزه للمباراة القادمة أمام حرس الحدود.

وبسؤاله عن إمكانية قيادته لغزل المحلة أمام الحرس، أجاب نبيل خروب: "الله أعلم".

وجمع المحلة 4 نقاط من 11 مباراة، ويتذيل جدول الدوري.