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النيابة تحبس أمينى شرطة بتهمة النصب على المواطنين فى العجوزة

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النيابة تحبس أمينى شرطة بتهمة النصب على المواطنين فى العجوزة النيابة تحبس أمينى شرطة بتهمة النصب على المواطنين فى العجوزة
قررت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب حبس أمينى شرطة بقسم السيدة زينب 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهما بالنصب والاستيلاء على 980 آلف جنيه، كما أمرت بضبط واحضار شخصين آخرين ساعدوهما فى النصب.

وكانت النيابة حجزت أمس الثلاثاء المتهمين 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث، وعندما أثبتت صحة الاتهامات الموجه إليهما قررت اليوم حبسهما .

وكشفت تحقيقات النيابة، ان المتهمين الأربعة اقنعوا المجنى عليهم بتواصلهم مع تجار عملة وسوف يساعدوهم فى تغيير المبالغ التى يريدوها لـ"دولارت"بسعر جيد، فقدم لهم المجنى عليهم المبلغ بحسن نية فى أحد مقاهى العجوزة، وهنا غافلهم أمينا الشرطة وهربا بالأموال.

وأضافت التحقيقات، ان المجنى عليهم توجهوا الى قسم شرطة العجوزة وحرروا بلاغاً، وتمكنت قوة من المباحث من ضبطهما.

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مصر 365