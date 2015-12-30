رسميا - الأهلي يعود لبتروسبورت في مواجهة الإنتاج الحربي

أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن استقرار نادي الإنتاج الحربي في خوض مباراة الأهلي على ملعب بتروسبورت يوم الأحد المقبل.

وكان الأمن قد رفض استضافة الأهلي في ملعب مدينة السلام بسبب وجوده في منطقة سكنية.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "كنت في مباراة سموحة والإنتاج الحربي وسألت مسؤولي الإنتاج حول الملعب الذي سيستضيف مباراة الأهلي".

ومنح عامر حسين مهلة للإنتاج لتحديد ملعب المباراة المقبلة أمام الأهلي.

وأضاف "أبلغوني باستقرارهم على ملعب بتروسبورت وسيتم إرسال الخطاب رسميا لاتحاد الكرة يوم الخميس ومن ثم إخطار الأهلي".

وكان الأهلي قد رحب بمواجهة الإنتاج على ملعب بتروسبورت على الرغم من اعتراض لاعبيه ومسؤوليه من خوض مباريات عليه.

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