أخبار عاجلة

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حسام حسن: كنت واثقا من الفوز على المقاولون.. وطريقتي مع المصري تشبه الأردن

Google+ Print
حسام حسن: كنت واثقا من الفوز على المقاولون.. وطريقتي مع المصري تشبه الأردن حسام حسن: كنت واثقا من الفوز على المقاولون.. وطريقتي مع المصري تشبه الأردن

أكد حسام حسن المدير الفني للمصري أنه كان على يقين تام من قدرة فريقه في تحقيق الفوز على المقاولون العرب رغم تأخر هدف الانتصار وذلك في المباراة التي جمعت بينهما.

وكان المصري قد تغلب على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء في الجولة 11 من الدوري المصري (طالع التفاصيل).

وتحدث حسام حسن لقناة "النيل للرياضة" فور نهاية المباراة قائلا:"أشكر المولى عز وجل على الفوز".

وأضاف"كنت واثقا من الفوز حتى مع نجاح المقاولون في إدراك التعادل مرتين".

وأكمل"ثلاث نقاط هامة جدا بالنسبة لنا تساعدنا على إكمال ما بدأناه ببناء فريق قوي للمصري وتجاوز الأزمات التي كان يعاني منها خلال المواسم الماضية بالمنافسة على الهبوط".

وأردف"لدي لاعبين أصحاب مستوى مميز وهم مازلوا صغار في السن ونحاول إكسابهم العديد من الخبرات خلال الفترة المقبلة حتى يكون لدينا فريقا قويا في المستقبل".

وتابع"طريقتي في بناء فريق شاب للمصري هي نفس الطريقة التي اتبعتها مع منتخب الأردن فكان أغلب اللاعبين حينها صغار في السن ولم يكن أحد يعرفهم".

وأتم"أنا لا أشعر بالقلق من اختياراتي فأنا المسؤول الأول والأخير عنها".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع