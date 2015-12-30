حسام حسن: كنت واثقا من الفوز على المقاولون.. وطريقتي مع المصري تشبه الأردن

أكد حسام حسن المدير الفني للمصري أنه كان على يقين تام من قدرة فريقه في تحقيق الفوز على المقاولون العرب رغم تأخر هدف الانتصار وذلك في المباراة التي جمعت بينهما.

وكان المصري قد تغلب على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء في الجولة 11 من الدوري المصري (طالع التفاصيل).

وتحدث حسام حسن لقناة "النيل للرياضة" فور نهاية المباراة قائلا:"أشكر المولى عز وجل على الفوز".

وأضاف"كنت واثقا من الفوز حتى مع نجاح المقاولون في إدراك التعادل مرتين".

وأكمل"ثلاث نقاط هامة جدا بالنسبة لنا تساعدنا على إكمال ما بدأناه ببناء فريق قوي للمصري وتجاوز الأزمات التي كان يعاني منها خلال المواسم الماضية بالمنافسة على الهبوط".

وأردف"لدي لاعبين أصحاب مستوى مميز وهم مازلوا صغار في السن ونحاول إكسابهم العديد من الخبرات خلال الفترة المقبلة حتى يكون لدينا فريقا قويا في المستقبل".

وتابع"طريقتي في بناء فريق شاب للمصري هي نفس الطريقة التي اتبعتها مع منتخب الأردن فكان أغلب اللاعبين حينها صغار في السن ولم يكن أحد يعرفهم".

وأتم"أنا لا أشعر بالقلق من اختياراتي فأنا المسؤول الأول والأخير عنها".