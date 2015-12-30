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حسام حسن: أحتاج 3 لاعبين في يناير يلعبون في تلك المراكز

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حسام حسن: أحتاج 3 لاعبين في يناير يلعبون في تلك المراكز حسام حسن: أحتاج 3 لاعبين في يناير يلعبون في تلك المراكز

أكد حسام حسن المدير الفني للمصري أنه يحتاج ضم ثلاثة لاعبين جدد خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وكان المصري قد تغلب على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء في الجولة 11 من الدوري المصري (طالع التفاصيل).

وتحدث حسام حسن عقب المباراة قائلا:"أحتاج ضم ثلاثة لاعبين جدد في شهر يناير".

وبسؤاله عن المراكز التي يلعب بها هؤلاء اللاعبين أجاب"حارس مرمى، مهاجم، وظهير أيسر".

أما عن الفوز على المقاولون علق المدير الفني للمصري"الروح التي تحلى بها اللاعبين ورغبتهم في الفوز كانت السبب في الانتصار في النهاية".

وأتم"المقاولون عاد للمباراة مرتين ونجح في تعديل النتيجة بسبب الأخطاء الدفاعية، لكن في النهاية استطعنا تحقيق الفوز".

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فيديو اليوم السابع