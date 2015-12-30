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بالصور – مدرب الإسماعيلي الجديد يشاهد الفريق في بتروسبورت

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بالصور – مدرب الإسماعيلي الجديد يشاهد الفريق في بتروسبورت بالصور – مدرب الإسماعيلي الجديد يشاهد الفريق في بتروسبورت

تواجد نصر الدين النابي المدير الفني الجديد للإسماعيلي يوم الأربعاء في مدرجات ملعب بتروسبورت لمتابعة لقاء الدراويش أمام إنبي.

ويلاقي الإسماعيلي منافسه إنبي في ملعب بتروسبورت في إطار الجولة الـ11 من الدوري المصري.

وكان الإسماعيلي يبحث عن مدير فني جديد يقود دفة الفريق خلفا لأحمد حسام "ميدو" الذي استقال في أعقاب أزمته مع حسني عبد ربه قائد الفريق.

وأكد المدرب التونسي المتوج بالكونفدرالية الإفريقية مع ليوبار الكونجولي في عام 2012 بأنه سيتواجد في مدرجات بتروسبورت لمتابعة مباراة الدراويش.

وأصر النابي على التواجد في مدرجات المقصورة الأمامية وليست الرئيسية ليكون أقرب للملعب.

وعلم FilGoal.com في وقت السابق أن عقد المدرب الجديد سيستمر لمدة 7 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري، وأنه ترك مهمة تحديد راتبه الشخصي إلى مجلس الإدارة بسبب

رغبته في التدريب في .

وفي حال جدد المدرب تعاقده مع القلعة الصفراء في الموسم المقبل، فسيكون الأمر مختلفا وسيطالب براتب أكبر.

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