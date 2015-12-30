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عماد وحيد لـ في الجول: الخطيب ' أغرق ' الأهلي في الديون.. ولا أخشى مواجهته

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عماد وحيد لـ في الجول: الخطيب ' أغرق ' الأهلي في الديون.. ولا أخشى مواجهته عماد وحيد لـ في الجول: الخطيب ' أغرق ' الأهلي في الديون.. ولا أخشى مواجهته

هاجم عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي المنحل محمود الخطيب نائب الرئيس في المجلس السابق الذي يرأسه حسن حمدي.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بحل مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر.

وقال عماد وحيد لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "غبت عن اجتماع المكتب التنفيذي بسبب مرضي ولا صحة عن خوفي من ردود الأفعال بسبب هجومي على الخطيب".

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"من يقول أنني أخاف شخص فاشل، ولا يمكن أبدا أن يتناسب ما قيل مع شخصيتي لأنني رجل قوي وأعي ما أقوله ومستعد لمواجهة أي طرف".

وواصل وحيد هجومه على الخطيب "من أفسد الانتخابات ووضعنا في الموقف الحالي هم مجلس الإدارة السابق الذي يرأسه حسن حمدي ونائبه الخطيب.. هما من أفسدا الانتخابات".

وتابع "لو الخطيب يراه الناس نجم كرة كبير.. حضرت النادي ووجدت هذا النجم الكبير قد أغرق النادي في ديونه".

وأشار وحيد "قيمة أي شخص بما يقدمه للنادي.. فأنا أسعى لخدمة النادي دون مقابل وليس مثل كثيرين دخلوا النادي فقراء وأصبحوا مليونيرات".

وأتم "لابد أن يعرف الناس الحقيقة.. الأهلي كان في محنة بسبب الديون التي أغرقنا فيها مجلس حسن حمدي والخطيب وأنقذناه والدليل الانتعاشة المالية التي يعيشها الأهلي والطفرة الكبيرة".

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