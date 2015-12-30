محافظ القليوبية يتفقد مصنع تدوير المخلفات بالخانكة

تفقد الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية اليوم، مصنع تدوير المخلفات بالخانكة، والذي بلغت تكلفته 7.5 مليون جنيه، لإطمئنان علي سير المصنع والمزود بثلاثة جرارات زراعية و2 عربة بمقطورة قلاب و2 كسارة و10 تروسيكل، ويعمل على فصل المخلفات الصلبة عن المخلفات الزراعية وينتج السماد العضوي من المخلفات الزراعية ويأمل أن أن تصل طاقة المصنع الإنتاجية إلي 400 طن يوميا.

وإستعرض المحافظ خلال الزيارة خطة سير العمل في المرحلة القادمة مع المسؤولين عن شئون البيئة بالمحافظة، وطالب المسئولين بالمصنع من المحافظ توفير قطعة أرض لإنشاء مصنع عليها لإنتاج السمـاد العضوي "الكومبوست"، حيث أن صناعته غير مضرة بالبيئة وليس له رائحة كريهة وسهل التداول والاستعمال والتخزين ويمد التربة بالكثير من العناصر اللازمة لها.