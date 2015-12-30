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محافظ الدقهلية يتعهد لرجال الأعمال بالقضاء على البيرقراطية وتيسير الإجراءات

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محافظ الدقهلية يتعهد لرجال الأعمال بالقضاء على البيرقراطية وتيسير الإجراءات محافظ الدقهلية يتعهد لرجال الأعمال بالقضاء على البيرقراطية وتيسير الإجراءات
التقى حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين بالدقهلية بحضور توفيق عوض الله رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين، وذلك لإقامة مشروعات جديدة وتطوير القائم منها.

وتناول اللقاء استعراض ومناقشة عدداً من الموضوعات المتعلقة بالاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات، حيث صرح "إمام" بأنه يمد يديه ويفتح مكتبه لجميع رجال الأعمال، وأنه يسعى للعمل على خلق التناغم والتنسيق الكامل بين مختلف القطاعات لتسهيل الأداء.

وأضاف المحافظ، أنه يعمل على سرعة إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بإنشاء استثمارات جديدة، وأنها مسئوليته الشخصية ولا وساطة بينه وبين رجال الأعمال أو المواطنين.

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