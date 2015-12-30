محافظ دمياط يرسل أسماء حاجزى شقق الإسكان الإجتماعى إلى بنك الإسكان والتعمير

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، إرسال أسماء الموطنين حاجزى شقق الاسكان الاجتماعى ممن سددوا مقدم الحجز ولم يصبهم الدور منذ عام 2007 إلى بنك الإسكان والتعمير، لمراعاة أولويتهم وأخذهم محل الإعتبار وتقدير ظروفهم، وإعتبارهم من ضمن المستحقين للوحدات السكنية التى سيتم الإعلان عنها في المرحلتين الثانية والثالثة.

وكان المحافظ عقد لقاءً تنسيقياً ونائب وزير الإسكان الدكتورة مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى بوزارة الإسكان، وسها نجم رئيس قطاع التمويل العقارى ببنك الإسكان والتعمير، حيث تقرر الموافقة على أخذ الحاجزين منذ 2007 في الإعتبار طبقاً للشروط والقواعد التى تضعها الوزارة لتنفيذ المرحلتين الثانية بإجمالى 1800 وحدة سكنية مكتملة المرافق.

وأكد محافظ دمياط فى تصريحات صحفية، أن الوحدات السكنية بات وشيكاً تسليمها بالقرعة العلنية بمعرفة وزارة الإسكان، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثالثة وتشمل حوالى 1068 وحدة سكنية بنفس الشروط والمواصفات لأبناء محافظة دمياط.