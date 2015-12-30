محافظ القليوبية يتفقد محطات المياه والصرف الصحى بالقليوبية

تفقد الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، عددا من محطات المياه والصرف الحي بمحافظة القليوبية، خلال جولته المفاجئة اليوم بمدينة أبو زعبل وشبين القناطر والخانكة، حيث تفقد محطة المياه والصرف الصحي بأبو زعبل سعة المحطة 140 ألف لتر/ الثانية، و4 محطات كومباكت بعرب جهينة سعة المحطة 86 ألف لتر مكعب/ الثانية، وسيتم إفتتاحهم في أواخر يوينه المقبل.

وعلى هامش الزيارة التقى المحافظ بالمهندس مصطفي مجاهد رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، والمهندس سعيد الهواري المشرف العام على تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بالجهاز التنفيذي لمحافظة القليوبية، لبحث ودراسة ملف المياه والصرف الصحي بالمحافظة لمعرفة آخر ما توصل إليه الجهاز والشركة من أعمال.

وأكد المهندس سعيد الهواري، أنه جاري إنشاء 13 محطة مياه بالمحافظة 4 بمدينة بنها و2 بكفر شكر و4 بشبين القناطر و3 بالخانكة، وسيتم الافتتاح قريبا لبعض منها على التوالي لحل مشكلات العديد من القرى بالقليوبية التي تعاني من نقص مياه الشرب.