أخبار عاجلة

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ القليوبية يتفقد محطات المياه والصرف الصحى بالقليوبية

Google+ Print
محافظ القليوبية يتفقد محطات المياه والصرف الصحى بالقليوبية محافظ القليوبية يتفقد محطات المياه والصرف الصحى بالقليوبية
تفقد الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، عددا من محطات المياه والصرف الحي بمحافظة القليوبية، خلال جولته المفاجئة اليوم بمدينة أبو زعبل وشبين القناطر والخانكة، حيث تفقد محطة المياه والصرف الصحي بأبو زعبل سعة المحطة 140 ألف لتر/ الثانية، و4 محطات كومباكت بعرب جهينة سعة المحطة 86 ألف لتر مكعب/ الثانية، وسيتم إفتتاحهم في أواخر يوينه المقبل.

وعلى هامش الزيارة التقى المحافظ بالمهندس مصطفي مجاهد رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، والمهندس سعيد الهواري المشرف العام على تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بالجهاز التنفيذي لمحافظة القليوبية، لبحث ودراسة ملف المياه والصرف الصحي بالمحافظة لمعرفة آخر ما توصل إليه الجهاز والشركة من أعمال.

وأكد المهندس سعيد الهواري، أنه جاري إنشاء 13 محطة مياه بالمحافظة 4 بمدينة بنها و2 بكفر شكر و4 بشبين القناطر و3 بالخانكة، وسيتم الافتتاح قريبا لبعض منها على التوالي لحل مشكلات العديد من القرى بالقليوبية التي تعاني من نقص مياه الشرب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365