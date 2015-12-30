أخبار عاجلة

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الهجان يتفقد قري الظهير الصحراوي بمدينتي قنا وأبو تشت‎

Google+ Print
الهجان يتفقد قري الظهير الصحراوي بمدينتي قنا وأبو تشت‎ الهجان يتفقد قري الظهير الصحراوي بمدينتي قنا وأبو تشت‎

جانب من الجولة

أجري عبدالحميد الهجان محافظ قنا جولة تفقدية لقري الظهير الصحراوي  بمدينتي قنا وابوتشت بمرافقه وكلاء وزارة التعليم والصحة والشباب والرياضة والاوقاف  وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بالإضافة إلي المدير التنفيذي لجهاز تعمير جنوب الصعيد.

بدأ الهجان جولته بقرية الظهير الصحراوي بكرم عمران بمدينة قنا تفقد فيها عدد من المنشآت الخدمية لسكان القرية وذكر أنه سيتم تسليم 58 منزل لأهالي القرية في غضون الأيام القليلة القادمة

وأضاف  محافظ قنا أنه تم  الانتهاء من توصيل كافة المرافق الأساسية والمباني الخدمية للقرية والتي شملت (وحدة صحية – مدرسة – نقطة شرطة – مخبز – مسجد- ملاعب – سوق تجاري – مكتب بريد  ) .

وفي أبوتشت تفقد قرية بلاد المال احدي قري الظهير الصحراوي بالمدينة حيث تم تسليم 50 منزل لأهالي القرية وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين  حيث قام بمعاينة وحدة معالجة تحلية المياه كما أعطي تعليماته للمسئولين  بتشغيل المخبز الخاص بها  وانتداب طبيب للوحدة الصحية  .

وفي السياق ذاته وعد الهجان أهالي القريتين بتخصيص أراضي لاستصلاحها ومن ثم زراعتها لتكون نواة لمشروعات تنموية بهما مشيرا إلي أن الدولة تعطي أولوية كبري لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة واستصلاح الأراضي الصحراوية تشجيعا للاستثمار وتوفير العديد من فرص العمل للشباب .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا