أستاذ طب نفسى: أكثر من 17% من المصريين "مرضى نفسيين" والمرأة الأكثر إصابة

قال الدكتور محمد غانم، رئيس قسم الطب النفسى بجامعة عين شمس، إن نسبة المرضى النفسيين فى مصر تتجاوز 17% من الشعب.

وأشار محمد غانم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن النسبة جاءت نتيجة دراسة أُجريت على 15 ألف شخص قام بها فريق بحثى كبير يضم عددًا من الباحثين النفسيين على مستوى خمسة محافظات هى "الإسكندرية والإسماعيلية والقليوبية والفيوم والجيزة" وتوصلوا لنتيجة أن أكثر من 17% من الشعب المصرى يصابون بمرض نفسى خلال حياتهم.

وأضاف غانم أن معدل انتشار الأمراض النفسية يكون فى المرحلة العمرية من 18 إلى 64، ولم تشمل الدراسة الأمراض النفسية للأطفال والمسنين ما بعد 64، وأمراض الإدمان.

ونبه إلى أن المرض النفسى ينتشر بشكل متزايد بين النساء ومن يعانون من البطالة والمطلقات بسبب العوامل الاجتماعية، ويزيد مع العلل البدنية "أمراض الجسم" خاصة من يعانون من أمراض ارتفاع ضغط الدم والقلب والكلى.

ومن جهة أخرى أوضح محمد غانم أن أكثر الأمراض النفسية انتشارًا هى نوعان:

>اضطرابات المزاج: أو ما يعرف بـ"الاكتئاب"، والاضطراب الوجدانى ثنائى القطب وتكون نسبة انتشاره 6.43%.

اضطرابات القلق: نسبة انتشارها 4.75% وبذلك تكون نسبة انتشار المرضين 11% من إجمالى نسبة الأمراض النفسية المنتشرة بمصر والتى قُدرت بنسبة 17% بناءً على الدراسة.