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فوكس نيوز: مرضى السكر من النوع 2 أكثر عرضة للخرف خاصة النساء

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فوكس نيوز: مرضى السكر من النوع 2 أكثر عرضة للخرف خاصة النساء فوكس نيوز: مرضى السكر من النوع 2 أكثر عرضة للخرف خاصة النساء
كشفت دراسة علمية حديثة عن أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر من النوع الثانى أكثر عرضة للخرف خاصة النساء أكثر من الرجال.

وقال كبير معدى الدراسة راشيل هكسلى من جامعة كيرتن فى بيرث، أستراليا إن النوع الأكثر شيوعًا من الخرف هو مرض الزهايمر.

وأوضح الباحثون أن مرض الزهايمر، عبارة عن موت الخلايا العصبية فى جميع أنحاء الدماغ مع تراكم البروتينات فى الدماغ لأسباب غير معروفة تمامًا، والخرف الوعائى يحدث نتيجة لضعف تدفق الدم إلى الدماغ، وعادة من يحدث من خلال سلسلة من السكتات الدماغية.

ولتاكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 100000 مريض بالخرف، ووجدوا أن 60% من الناس الذين يعانون من مرض السكر أكثر عرضة للإصابة بالخرف من الناس غير المصابين بالسكر.

وأضاف الباحثون أن مرض السكر يرفع من خطر الإصابة بمرض القلب والسكتة الدماغية والخرف الوعائى بنسبة مرتفعة لدى النساء مقارنة بالرجال.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Fox News”.

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