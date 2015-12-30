ضبط أجهزة لاسلكى مخبأة داخل حاوية قادمة من الصين بميناء السخنة فى السويس

تمكنت مباحث الموانئ فى السويس، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط كمية كبيرة من أجهزة اللاسلكى المحظور استيرادها دون إذن مسبق من الأجهزة الأمنية، مخبأة داخل حاوية قادمة من الصين واردة لميناء السخنة.

كانت معلومات وردت للعميد محمد القفاص رئيس مباحث موانئ السويس، تفيد باعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير جلب كمية كبيرة من أجهزة الاتصال المحظور دخولها البلاد، وذلك بإخفائها داخل حاوية قادمة من الصين.

وعلى الفور تم إخطار اللواء عاطف غراب مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء هشام درويش مدير المباحث بالإدارة، والعميد عبد العزيز كمال رئيس مباحث الإدارة العامة لتأمين محور القناة، وأمروا بتدقيق أعمال التفتيش على الحاويات الواردة للميناء، وسرعة ضبط الأجهزة.