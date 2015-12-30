توقف حركة المرور بسبب انقلاب مقطورة محملة بالطوب أعلى دائرى المعادى

توقفت حركة المرور أمام العديد من السيارات أعلى طريق الدائرى بالمعادى، بسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل "مقطورة" محملة بالطوب، مما أدى إلى كثافات مرورية أمام المتجه من مناطق المعادى والقلعة اتجاه التجمع الخامس، وانتقل رجال المرور لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من الخدمات المعينة أعلى دائرى المعادى بانقلاب سيارة نقل ثقيل، وتم الدفع برجال المرور بصحبتهم ونش لسحب السيارة ليمين الطريق لحين إزالة حطام الحادث وتنظيم حركة المركبات.