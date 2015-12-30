بالأسماء.. المخابرات الحربية تنجح فى استعادة 6 مختطفين مصريين فى ليبيا

نجحت الأجهزة الأمنية المصرية فى تحرير 6 مصريين مختطفين بمدينة طبرق الليبية، بعد اختطافهم من قبل جماعات مسلحة فى الجانب الليبى.

وأكدت مصادر سيادية، أن المصريين المحررين، وعددهم 6 أفراد، هم سمير الخولى، و محمد مراد، ومحمد خليفة، وعلى عبد السلام، وعلى محمد، ومحمود جبر، من مدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة.

وأوضحت المصادر، أن الجماعات المسلحة اختطفت المصريين يوم 13 ديسمبر الجارى، واقتادتهم لمنطقة بنى زيتون فى طبرق بمنطقة الجبل الأخضر، واستطاع جهاز المخابرات الحربية التواصل مع الجهات المعنية للعمل على حل الأزمة، واستطاعوا التوصل للمختطفين، والإفراج عنهم بعد ما يقرب من أسبوعين.

وكان الأهالى طالبوا الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بالتدخل لحل أزمة أبناؤهم المختطفين من الجماعات المسلحة فى ليبيا، وكلف جهاز المخابرات الحربية بالتحرك مع الجانب الليبى والتنسيق السريع لمعرفة هوية الخاطفين، والمساعدة فى رجوع المصريين إلى أرضهم سالمين، بأقصى سرعة ممكنة.

ووجه أهالى وأسر المختطفين، التحية والتقدير لجهاز المخابرات الحربية والأجهزة الأمنية على الجهود التى بذلوها لتأمينهم والمساهمة فى رجوعهم إلى أرض الوطن.

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