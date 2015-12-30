مستشفى أسوان الجامعي يوافق على استقبال مريض بالأنفلونزا الخنازير

وافق مستشفي أسوان الجامعي، اليوم الأربعاء، على استقبال حالة مصاب بفيروس الأنفلونزا الموسمية “الخنازير”، وذلك بعد تدخل محافظ أسوان مجدي حجازي، لدي الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان.

وكان المستشفي قد رفض استقبال حالة المصاب عبد النبي سيد أحمد 45 سنة، بعد تحويله من مستشفي حميات أسوان، فاتصل محافظ أسوان ، وقام بالتنسيق مع الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان على استقبال الحالة، علي الفور ، لاستكمال علاجها بالعناية المركزة بالمستشفي الجامعي، تحت إشراف الدكتور حسين الشريف عميد كلية الطب ،رئيس مجلس إدارة المستشفي.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفي أن المريض عبد النبي سيد تم عزله بمستشفي حميات دراو يوم 20 ديسمبر ،بعد تشخيص حالته باشتباه إنفلونزا موسمية، حيث تم أخذ عينات له للتأكد من إصابته بالمرض، ليتم بعد ذلك تحويله إلي مستشفي حميات أسوان يوم 26 ديسمبر.

> وأضاف أنه فور دخوله حميات أسوان تم التعامل معه، واتخاذ كل الإجراءات الطبية اللازمة، ولكن نظرًا لظروف الحالة الصحية، التي تتطلب الحجز بالرعاية المركزة، وهو المتوافر في المستشفي الجامعي بأسوان فقط، تم حجزه حيث يحتاج يوميًّا من 18 إلي 20 اسطوانة أكسجين، لأنه يعاني صعوبة شديدة بالتنفس.