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فيديو| «الوزراء»: 2016 يحمل الخير الكثير للمصريين

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فيديو| «الوزراء»: 2016 يحمل الخير الكثير للمصريين فيديو| «الوزراء»: 2016 يحمل الخير الكثير للمصريين

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير حسام القاويش، أن مشروع المليون ونصف مليون فدان ليس مشروعا للاستصلاح الزراعي فقط، بل إنه مشروع تنموي كبير لهذه المناطق يستهدف خلق مشروعات صناعية، وإنشاء مستشفيات ومدارس ووحدات سكنية.

وأوضح القاويش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن المشروع يزيد الرقعة الزراعية في بنسب لم تشهدها من قبل، لافتا إلى أن المشروع سيعبر عن الريف المصري الجديد الذي يقدم تنمية زراعية متكاملة.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20%، بالإضافة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية، مضيفا أن “مشروع 1.5 مليون فدان ليس آخر المشروعات القومية على أجندة ، وعام 2016 سيحمل الكثير من الخير للمصريين، وذلك بعد المشروعات التي تم انجازها على مدار العام الحالي ومن المتوقع أن نشهد نتائجها في العام الجديد.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح ، أطلق ظهر اليوم الأربعاء، إشارة البدء لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع المليون ونصف المليون فدان من الفرافرة، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب، مستشار الرئيس للمشروعات القومية، وعدد من الوزراء.

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