محافظ المنوفية يجازى رئيس تحسين البيئة بتلا ويحيل رئيس بابل للتحقيق

أجرى الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية جولة مفاجئة لعدد من قرى مركزي شبين الكوم وتلا اليوم.

واسفرت الجولة عن مجازاة رئيس الوحدة المحلية بالبتانون بخصم ثلاثة أيام من راتبه، لوجود تجمعات قمامة ومخلفات هدم بطول الطريق ما بين قريتي كفر طنبدي والكوم الأخضر، ولوجود تجمعات قمامة فى قرية زنارة قرر المحافظ إحالة رئيس الوحدة المحلية ببابل للتحقيق وخصم ثلاثة أيام من راتبه.

وقرر المحافظ مجازاة رئيس قسم تحسين البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، كما تفقد المحافظ أثناء الجولة مقر الوحدة المحلية بزرقان والعيادة الطبية الشعبية بتلا، حيث قرر إحالة عدد من العاملين بالعيادة الصحية للتحقيق لعدم تواجدهم فى مكان العمل ولسوء مستوى النظافة بمدخل العيادة، وفى الوحدة الصحية بكفر طبلوها قرر المحافظ إحالة الطبيبة "ن.ع.أ"، و"ل.ي.ع"، و"م.ع.أ" للتحقيق لتركهم العمل وترك دفتر الحضور والانصراف مفتوح.

وأشار المحافظ إلى أن جولاته الميدانية المفاجئة مستمرة بربوع المحافظة لضبط الأداء وتلافي السلبيات، مشيرا إلي أن تحقيق التنمية المنشودة هي نتاج عمل جماعي ممنهج ومخطط ولابد فيه أن تتوحد الجهود وأن يضطلع كل فرد كبيرا أو صغيرا بمسئوليته.