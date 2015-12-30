أخبار عاجلة

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ بني سويف يتابع تطوير المستشفى العام ومبنى المحافظة ونادي القوات المسلحة

Google+ Print
محافظ بني سويف يتابع تطوير المستشفى العام ومبنى المحافظة ونادي القوات المسلحة محافظ بني سويف يتابع تطوير المستشفى العام ومبنى المحافظة ونادي القوات المسلحة

محافظ بني سويف يتابع تطوير المستشفى العام

تفقد المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بنى سويف، مستشفى بني سويف العام، لمتابعة التجهيزات النهائية وأعمال التطوير والإنشاءات الحديثة بالمستشفى بالمرحلة الأولى، ضمن مشروع تطوير المستشفى الذي تقوم به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويتم على ثلاث مراحل .

تابع المحافظ أقسام العناية المركزة وقسطرة القلب وأجنحة العمليات وعنابر المرضى، مطالبا بسرعة الانتهاء من اللمسات الأخيرة والتشطيبات وتركيب الأجهزة الطبية لافتتاح المستشفى في اقرب موعد .

كما اجتمع المحافظ مع طاقم إدارة المستشفى، حيث ناقش خطة تشغيلها بعد التطوير واتناول معهم الاحتياجات المتبقية من المرحلة الأولى من تجهيزات وكوادر طبية .

ثم تفقد المحافظ نادي وفندق القوات المسلحة بمدينة بني سويف، وموقع مبنى المحافظة الجديد بكورنيش النيل، واللذان تنفذهما الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث استمع من المهندسين المختصين لملخص عن سير العمل، ومراحل البناء بداية من الإجراءات الفنية لإقامة الأساسات، وغيرها من الإجراءات الهندسية والمعمارية .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا