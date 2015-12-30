محافظ بني سويف يتابع تطوير المستشفى العام ومبنى المحافظة ونادي القوات المسلحة

تفقد المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بنى سويف، مستشفى بني سويف العام، لمتابعة التجهيزات النهائية وأعمال التطوير والإنشاءات الحديثة بالمستشفى بالمرحلة الأولى، ضمن مشروع تطوير المستشفى الذي تقوم به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويتم على ثلاث مراحل .

تابع المحافظ أقسام العناية المركزة وقسطرة القلب وأجنحة العمليات وعنابر المرضى، مطالبا بسرعة الانتهاء من اللمسات الأخيرة والتشطيبات وتركيب الأجهزة الطبية لافتتاح المستشفى في اقرب موعد .

كما اجتمع المحافظ مع طاقم إدارة المستشفى، حيث ناقش خطة تشغيلها بعد التطوير واتناول معهم الاحتياجات المتبقية من المرحلة الأولى من تجهيزات وكوادر طبية .

ثم تفقد المحافظ نادي وفندق القوات المسلحة بمدينة بني سويف، وموقع مبنى المحافظة الجديد بكورنيش النيل، واللذان تنفذهما الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث استمع من المهندسين المختصين لملخص عن سير العمل، ومراحل البناء بداية من الإجراءات الفنية لإقامة الأساسات، وغيرها من الإجراءات الهندسية والمعمارية .