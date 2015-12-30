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ليبي: أنشيلوتي أفضل مدرب في العالم

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ليبي: أنشيلوتي أفضل مدرب في العالم ليبي: أنشيلوتي أفضل مدرب في العالم

روما، (إفي): أكد المدرب الايطالي مارتشيلو ليبي أن المدير الفني السابق لريال مدريد مواطنه كارلو أنشيلوتي هو "الافضل في العالم" وأن الاسباني بيب جوارديولا "صنع ودرب أفضل فريق على الاطلاق" في إشارة إلى برشلونة.

وقال ليبي في مقابلة اليوم الاربعاء مع صحيفة (لا جازيتا ديللو سبورت): "لا أحد مثله (أنشيلوتي). لقد فاز في جميع الدوريات وسيفعلها أيضا في ألمانيا. لا يوجد على الخصوص لاعب قال كلمة سلبية عنه".

وأبدى المدرب الفائز بمونديال 2006 مع منتخب ايطاليا أيضا تقديره لجوارديولا الذي قدم "مساهمة كبيرة لتاريخ كرة القدم" خلال حقبته مع نادي برشلونة.

وقال "لقد صنع ودرب أفضل فريق على الاطلاق، برشلونة. فضلا عن أنه فاز بكل شيء، لقد فاز بلاعبيه بدوري الابطال مرتين وكأس العالم للاندية. لقد قدم مساهمة كبيرة لتاريخ كرة القدم. أنه يعد الآن من أفضل اثنين أو ثلاثة مدربين في العالم، حتى لو كان الافضل شخص آخر"، في إشارة إلى تفضيله لانشيلوتي.

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