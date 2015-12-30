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توقيع بروتوكول لاكتشاف وعلاج أنيميا فقر الدم لطلاب المدارس بالبحيرة

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توقيع بروتوكول لاكتشاف وعلاج أنيميا فقر الدم لطلاب المدارس بالبحيرة توقيع بروتوكول لاكتشاف وعلاج أنيميا فقر الدم لطلاب المدارس بالبحيرة
شهد اليوم الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة التربية والتعليم، ومقررة المجلس القومى للأمومة والطفولة، ومدير مستشفى دمنهور التعليمى لاكتشاف وعلاج أنيميا فقر الدم لطلاب المدارس بمحافظة البحيرة.

وأكد محافظ البحيرة أهمية الاكتشاف المبكر للتلاميذ المصابين بأنيميا نقص الحديد حتى يمكن علاجهم بما ينعكس على زيادة قدرتهم على التحصيل الدراسى، مشيرا إلى أن المستهدف من الفحص الطبى الشامل بمرض الأنيميا بمدارس المحافظة يبلغ 3 ملايين و 315 ألفا و 441 تلميذا وتلميذة فى الفئة العمرية من 4 ـ 15 سنة، وسوف يتم البدء كمرحلة أولى بمدارس مراكز دمنهور لـ32 ألفا و 885 طالبا وكفر الدوار لـ38 ألفا و481 طالبا وأبو حمص لـ29 ألفا و193 طالبا.

ويتضمن البروتوكول فحص الطلبة لتحديد نسب الهيموجلوبين وتسجيل البيانات وعمل الندوات التوعوية لأولياء الأمور والقائمين على العملية التعليمية، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات وتوزيع الأدوية والمكملات الغذائية الخاصة بعلاج أنيميا نقص الحديد، تحت إشراف الأطباء المتخصصين مع إعادة الفحص الطبى للحالات المصابة لقياس مدى تحسنها واستجابتها للتغذية السليمة والمتابعة الصحية والعلاجية.

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