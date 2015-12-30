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رئيس مدينة مطوبس بكفر الشيخ يستمع لمطالب أطفال بإنشاء مدرسة بقرية سكرانة

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رئيس مدينة مطوبس بكفر الشيخ يستمع لمطالب أطفال بإنشاء مدرسة بقرية سكرانة رئيس مدينة مطوبس بكفر الشيخ يستمع لمطالب أطفال بإنشاء مدرسة بقرية سكرانة
استجاب المهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ، لأطفال قرية سكرانة التابعة للوحدة المحلية لقرية برنبال، الذين طالبوا بزيارة القرية لرؤيتها على الطبيعة والتى حرمت من مدرسة ابتدائية والخدمات اللازمة لحياتهم.

وقال المهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ خلال جولته، إنه انتقل للقرية بناء على مطالب الأطفال لشكواهم من عدم وجود مدرسة بالقرية ليتلقوا فيها تعليمهم ويتجهون لمدرسة بقرى أخرى.

وأضاف أنه استمع للأطفال الذين طالبوه ببناء مدرسة، كما استمع لأهالى القرية الذين طالبوه بتوصيل الخدمات للقرية، مشيراً إلى أنه طالب أهالى القرية بالتبرع بقطعة أرض، ووعدهم بتقديم الدعم الكامل لإقامة خدمات عليها تخدم أهل القرية.

وأكد الأطفال، أنهم مستمرون فى مطالبته لإنشاء مدرسة بالقرية لتوفير القوت والجهد والمال الذى يتكلفنه أولياء أمورهم فى توصيلهم لمدارس بقرى مجاورة.

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مصر 365