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محافظ جنوب سيناء يعلن انطلاق سيارات للسلع المخفضة لمحاربة الغلاء بالمحافظة

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محافظ جنوب سيناء يعلن انطلاق سيارات للسلع المخفضة لمحاربة الغلاء بالمحافظة محافظ جنوب سيناء يعلن انطلاق سيارات للسلع المخفضة لمحاربة الغلاء بالمحافظة
أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى تصريحات خاصة اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على ضرورة محاربة الغلاء والنزول بالأسعار لصالح المواطن البسيط، معلنا بدء توافد سيارات محاربة الغلاء إلى محافظة جنوب سيناء، من أجل تزويد المواطن بالسلع الضرورية بأسعار مناسبة.

وطالب فودة بتعميم التجربة على كل مدن المحافظة، خاصة أن الأسعار الموجودة داخل مثل هذه السيارات أقل من مثيلتها الموجودة فى المحال التجارية.

وقال "فودة" خلال افتتاح تدشين سيارة محاربة الغلاء اليوم، إن المحافظة نجحت فى توفير اللحوم بأسعار أقل من السوق بلغت 55 جنيها للكيلو، وهى لحوم طازجة، وبالتالى فالمحافظة فى طريقها فعليا للقضاء نهائيا على ارتفاع الأسعار.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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