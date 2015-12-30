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مجلس الوزراء: 2016 يحمل الكثير من الخير للشعب المصرى

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مجلس الوزراء: 2016 يحمل الكثير من الخير للشعب المصرى مجلس الوزراء: 2016 يحمل الكثير من الخير للشعب المصرى
قال السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، إننا نتوقع أن عام 2016 يحمل الكثير من الخير للشعب المصرى، موضحاً أن أولها إطلاق بدء إشارة المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف فدان، بـ10 آلاف فدان بساحل البركة بواحة الفرافرة فى الوادى الجديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى تامر أمين، أن مشروع المليون ونصف فدان ليس استصلاح أراضٍ فقط، ولكن مشروع تنمية متكاملة، تشمل 3 قرى نموذجية بها نموذج لمجتمع تنموى وخدمى متكامل الأنشطة سواء كانت زراعية أو صناعية أو خدمة، لافتاً إلى أن المشروع أحد المشروعات القومية التى تبنتها خلال عام 2015.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تسعى إلى خلق مجتمعات عمرانية تستوعب الزيادة السكانية، مضيفاً أن الريف الجديد يقام على أحدث السبل الزراعية الحديثة.


>- مجلس الوزراء: نعمل على الصياغة النهائية لبرنامج الحكومة لعرضه على البرلمان
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>- السيسى: "مفيش حاجة متسابة فى المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف فدان"
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