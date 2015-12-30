روسيا اليوم: موسكو تعلن توريد 46 مروحية من طراز "كا-52ك" التمساح لمصر

أعلن ألكسندر ميخييف، المدير العام لشركة "مروحيات روسيا" أن روسيا ستزود مصر بـ46 مروحية سفن "كا-52ك" "أليجات".

وقال ميخييف فى تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم": "أبرمت فى العام المنصرم اتفاقات جديدة مع مستخدمى تقنيات مروحية روس وأجانب ووقعت - روس أوبورون إكسبورت - مع مصر اتفاقا كبيرا لتوريد مروحيات كا-52ك (أليجاتر) المعروفة بالتمساح".

وحسبما ذكرت القناة الروسية تعتبر هذه المروحية نموذجا محدثا لمروحية كا-50 "القرش الأسود" الضاربة، ومهمتها الكشف عن أهداف مختلفة متحركة وثابتة على الأرض وتدمير المدرعات وطيران العدو.

ويذكر أن شركة "مروحيات روسيا" "إحدى الشركات الكبرى فى قطاع المروحيات، والمصمم والمنتج الوحيد للمروحيات فى روسيا، حيث أسست عام 2007، وتملك خمسة معامل وغيرها من المنشآت الخاصة بإنتاج وصيانة وخدمة المروحيات.