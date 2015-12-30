أخبار عاجلة

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

روسيا اليوم: موسكو تعلن توريد 46 مروحية من طراز "كا-52ك" التمساح لمصر

Google+ Print
روسيا اليوم: موسكو تعلن توريد 46 مروحية من طراز "كا-52ك" التمساح لمصر روسيا اليوم: موسكو تعلن توريد 46 مروحية من طراز "كا-52ك" التمساح لمصر
أعلن ألكسندر ميخييف، المدير العام لشركة "مروحيات روسيا" أن روسيا ستزود بـ46 مروحية سفن "كا-52ك" "أليجات".

وقال ميخييف فى تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم": "أبرمت فى العام المنصرم اتفاقات جديدة مع مستخدمى تقنيات مروحية روس وأجانب ووقعت - روس أوبورون إكسبورت - مع مصر اتفاقا كبيرا لتوريد مروحيات كا-52ك (أليجاتر) المعروفة بالتمساح".

وحسبما ذكرت القناة الروسية تعتبر هذه المروحية نموذجا محدثا لمروحية كا-50 "القرش الأسود" الضاربة، ومهمتها الكشف عن أهداف مختلفة متحركة وثابتة على الأرض وتدمير المدرعات وطيران العدو.

ويذكر أن شركة "مروحيات روسيا" "إحدى الشركات الكبرى فى قطاع المروحيات، والمصمم والمنتج الوحيد للمروحيات فى روسيا، حيث أسست عام 2007، وتملك خمسة معامل وغيرها من المنشآت الخاصة بإنتاج وصيانة وخدمة المروحيات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً

رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا