مصري العميد يحقق فوزًا صعبًا على المقاولون 3- 2 بالدوري

حقق نادي المصري البورسعيدي والذي يقوده التوائم حسن فوزًا قاتلًا على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم /الأربعاء/ بإستاد الإسماعيلية في إطار مباريات الأسبوع الـ11 من بطولة الدورى الممتاز .

أحرز الهدف الأول لفريق المصري اللاعب أحمد كابوري في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول ، وتعادل كريم مصطفى في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني ، وأضاف الهدف الثاني للفريق المصري اللاعب أحمد رؤوف في الدقيقة التاسعة من نفس الشوط .

وفي الدقيقة 40 تعادل المقاولون عن طريق لاعبه كريم مصطفى وبعدها بأربع دقائق تقدم أحمد رؤوف بالهدف الثالث للمصري .

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فريق المصري إلى 21 نقطة في المركز الثالث ، بينما توقف رصيد المقاولون عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر .