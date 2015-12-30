أخبار عاجلة

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مصري العميد يحقق فوزًا صعبًا على المقاولون 3- 2 بالدوري

Google+ Print
مصري العميد يحقق فوزًا صعبًا على المقاولون 3- 2 بالدوري مصري العميد يحقق فوزًا صعبًا على المقاولون 3- 2 بالدوري

حسام حسن

حقق نادي المصري البورسعيدي والذي يقوده التوائم حسن فوزًا قاتلًا على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم /الأربعاء/ بإستاد الإسماعيلية في إطار مباريات الأسبوع الـ11 من بطولة الدورى الممتاز .

أحرز الهدف الأول لفريق المصري اللاعب أحمد كابوري في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول ، وتعادل كريم مصطفى في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني ، وأضاف الهدف الثاني للفريق المصري اللاعب أحمد رؤوف في الدقيقة التاسعة من نفس الشوط .

وفي الدقيقة 40 تعادل المقاولون عن طريق لاعبه كريم مصطفى وبعدها بأربع دقائق تقدم أحمد رؤوف بالهدف الثالث للمصري .

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فريق المصري إلى 21 نقطة في المركز الثالث ، بينما توقف رصيد المقاولون عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا