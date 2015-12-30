حكم بالإعدام على 3 متشددين بتهمة ذبح شرطي تونسي

أصدر القضاء التونسي حكما بالإعدام على 3 متشددين ذبحوا شرطيا بمنطقة الفحص بمحافظة زغوان، التي تبعد 60 كيلومترا عن العاصمة تونس، وفق ما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”، الأربعاء.

وأعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، في 14 ديسمبر الجاري، صدور حكمين بالإعدام بحق أفراد خلية إرهابية قامت بذبح شرطي قبل سنتين بمنطقة جبل الجلود بالعاصمة تونس.

وكانت السلطات الإيطالية قد رفضت تسليم مغربي للسلطات التونسية في أكتوبر الماضي، متهم بالضلوع في الهجوم على متحف باردو في مارس الماضي، الذي أودى بحياة 22 سائحا.

وبررت السلطات الإيطالية رفضها تسليم الشخص المطلوب، بأن القضاء الإيطالي لا يسلم متهمين لدول يواجهون فيها عقوبة الإعدام.

ويقر قانون مكافحة الإرهاب، الذي صادق عليه البرلمان التونسي شهر يوليو الماضي، بحكم الإعدام بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية. وذلك في 3 فصول منه.