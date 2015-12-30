روسيا: توريد 46 مروحية من طراز «التمساح» إلى مصر

أعلن المدير العام لشركة “مروحيات روسيا” ألكسندر ميخييف أن روسيا ستورد لمصر 46 مروحية سفن “كا-52ك” “أليغاتر”.

وقال ميخييف الأربعاء 30 ديسمبر: “أبرمت في العام المنصرم اتفاقات جديدة مع مستخدمي تقنيات مروحية روس وأجانب ووقعت “روس أوبورون إكسبورت” مع مصر اتفاقا كبيرا لتوريد مروحيات كا-52ك “أليغاتر” (التمساح)”.

وتعتبر هذه المروحية نموذجا محدثا لمروحية كا-50 (القرش الأسود) الضاربة، ومهمتها الكشف عن أهداف مختلفة متحركة وثابتة على الأرض وتدمير المدرعات وطيران العدو.

وتعتبر شركة “مروحيات روسيا” “إحدى الشركات الكبرى في قطاع المروحيات، والمصمم والمنتج الوحيد للمروحيات في روسيا، أسست عام 2007 وتملك خمسة معامل وغيرها من المنشآت الخاصة بإنتاج وصيانة وخدمة المروحيات.

يذكر أن حاملتي المروحيات “ميسترال” التي اشترتها مصر من فرنسا، صنعتا خصيصا لمروحيات “كا – 29/27 ” و”كا – 52 كا” الروسية الصنع.