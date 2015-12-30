أخبار عاجلة

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

روسيا: توريد 46 مروحية من طراز «التمساح» إلى مصر

Google+ Print
روسيا: توريد 46 مروحية من طراز «التمساح» إلى مصر روسيا: توريد 46 مروحية من طراز «التمساح» إلى مصر

مروحية “كا-52″ الروسية

أعلن المدير العام لشركة “مروحيات روسيا” ألكسندر ميخييف أن روسيا ستورد لمصر 46 مروحية سفن “كا-52ك” “أليغاتر”.

وقال ميخييف الأربعاء 30 ديسمبر: “أبرمت في العام المنصرم اتفاقات جديدة مع مستخدمي تقنيات مروحية روس وأجانب ووقعت “روس أوبورون إكسبورت” مع اتفاقا كبيرا لتوريد مروحيات كا-52ك “أليغاتر” (التمساح)”.

وتعتبر هذه المروحية نموذجا محدثا لمروحية كا-50 (القرش الأسود) الضاربة، ومهمتها الكشف عن أهداف مختلفة متحركة وثابتة على الأرض وتدمير المدرعات وطيران العدو.

وتعتبر شركة “مروحيات روسيا” “إحدى الشركات الكبرى في قطاع المروحيات، والمصمم والمنتج الوحيد للمروحيات في روسيا، أسست عام 2007 وتملك خمسة معامل وغيرها من المنشآت الخاصة بإنتاج وصيانة وخدمة المروحيات.

يذكر أن حاملتي المروحيات “ميسترال” التي اشترتها مصر من فرنسا، صنعتا خصيصا لمروحيات “كا – 29/27 ” و”كا – 52 كا” الروسية الصنع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية