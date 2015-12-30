صحيفة كويتية: مصر تمكنت من فك «شفرة» أقوى منظومة دفاع إسرائيلي «حوما»

نشرت صحيفة “الجريدة” الكويتية، الأربعاء 30 ديسمبر، نقلا عن مصدر وصفته بالرفيع قوله، “إن المخابرات المصرية تمكنت من فك شفرات منظومة صواريخ حوما الإسرائيلية”.

وأضافت “الجريدة” نقلا عن المصدر نفسه أن العملية جاءت ردا على ما اعتبرته القيادة المصرية تلويحا إسرائيليا بضرب أهداف تزعم أنها إرهابية في سيناء، موضحا أن مصر تابعت منذ نحو 6 أشهر النظام الصاروخي الإسرائيلي حتى تمكنت من فك شيفرته.

وحسب ما نشرته الصحيفة الكويتية فقد صرح الخبير العسكري محمد علي بلال بأن بلاده قادرة على القيام بمثل هذه العمليات، مضيفا، “اهتمام مصر بأنظمة الدفاع الجوي يدفعها إلى ضرورة معرفة ما تمتلكه الدول العدوة من أنظمة صواريخ، واختراق منظومة صواريخ حوما يعني معرفة تردداته ورصد صواريخه والتنصت عليها وتعطيلها”.

ومن جانبها قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن إقالة مدير هيئة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية المعروفة بـ”حوما”، الجنرال يائير راماتي، جاءت بعد تسببه في خرق أمني وصفته بـ”الخطير”، والذي أضر بأمن إسرائيل، دون توضيح.

وقد أفادت صحيفة “هآرتس” أن تسريب معلومات حساسة عن البرنامج الصاروخي الإسرائيلي، كان وراء الإطاحة براماتي.