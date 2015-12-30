غدًا .. أحمد عدوية وخبيرة الأبراج ماجي فرح في ضيافة «أبلة فاهيتا»

كتب: إنجي لطفي

يستضيف البرنامج الساخر “أبلة فاهيتا” الذي تقدمه الدمية الشهرية أبلة فاهيتا، على شاشة “سي بي سي”، الفنان أحمد عدوية ومصمم الازياء هاني البحيري، وخبيرة الأبراج ماجي فرح، غدا الخميس، في تمام الحادية عشر مساءا، في حديث خاص وساخر عن أعمال عدوية الغنائية التي قدمها، بالإضافة لتوقعات ماجي فرح لعام 2016.

ويتحدث عدوية، خلال الحلقة، عن أعماله الفنية الماضية، وسط تعليقات أبلة فاهيتا عليها بطريقة ساخرة، ويكشف عن الجديد الذي يستعد له الفترة المقبلة، كما تستعرض أبلة فاهيتا في الحلقة أيضا أهم أحداث الأسبوع الماضي بطريقة ساخرة كما جرت العادة، فيما تضع ماجي فرح توقعاتها لعام 2016، فنيا، وسياسيا، وتكشف عن صفات الأبراج وتوقعاتها بشانهم خلال العام الجديد.

البرنامج استضاف في حلقاته السابقة عددا من أشهر الفنانين ونجوم المجتمع، مثل الإعلامية هيلدا خليفة، والإعلامي خيري رمضان، والمطربة غالية بن علي، والإعلامي جابر القرموطي، والفنانة هالة فاخر.