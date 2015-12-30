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أسباب سرعة القذف النفسية والعضوية أهمها الشعور بالذنب وخلل الهرمونات

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أسباب سرعة القذف النفسية والعضوية أهمها الشعور بالذنب وخلل الهرمونات أسباب سرعة القذف النفسية والعضوية أهمها الشعور بالذنب وخلل الهرمونات
من المشاكل الجنسية الشائعة بين الكثير من الرجال المتزوجين، وتتسبب فى مشاكل نفسية وجسدية كبيرة لكلا الزوجين.
>ووفقًا لمركز مايو كلينيك الأمريكى الشهير فإن السبب الحقيقى وراء سرعة القذف ما زال غير معروف حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك فتوجد الكثير من العوامل النفسية التى تؤدى لحدوث تلك المشكلة.

وكشف الموقع الطبى الأمريكى "psychologytoday" عن مجموعة من الأسباب النفسية لحدوث سرعة القذف وهى تشمل:
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>أسباب نفسية لسرعة القذف


>- القلق: من أبرز الأسباب التى تؤدى لحدوث سرعة القذف، خاصة القلق بخصوص الأداء الجنسي.
>- الضعف الجنسى: الأشخاص الذين يشعرون بالقلق بخصوص ضعف الانتصاب خلال العلاقة الحميمة يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرعة القذف
>- حدوث مشاكل أثناء إحدى العلاقات الجنسية السابقة.
>- الإحساس بالذنب نتيجة موقف سابق والاكتئاب من أبرز الأسباب التى تؤدى لحدوث سرعة القذف
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>أسباب عضوية لسرعة القذف


>وكما كشف التقرير عن مجموعة من الأسباب العضوية التى تؤدى لحدوث سرعة القذف، وتشمل:
>- حدوث خلل فى إفراز هرمونات الجسم
>- حدوث خلل فى مستويات الموصلات العصبية داخل المخ
>- حدوث خلل فى نشاط نظام القذف فى الجهاز التناسلى للرجل
>- وجود بعض الاضطرابات المرضية فى الغدة الدرقية
>- حدوث تلف فى الأعصاب عقب التعرض لصدمة أو عقب الخضوع لعملية جراحية
>- الإصابة بالالتهابات أو عدوى ميكروبية فى البروستاتا أو القناة البولية.

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مصر 365