دراسة: تناول القهوة بانتظام يقلل فرص الإصابة بالسرطان والسكر والموت المبكر

تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التأكيد على الفوائد الصحية للقهوة شريطة عدم الإفراط فى تناولها، وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من أستراليا عن أن تناول القهوة بشكل منتظم يقلل من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى والسرطان، كما يحد نظريًا من فرص الوفاة المبكرة.

ولم تتوقف فوائد القهوة عند هذا الحد، حيث ثبت أيضًا أن القهوة تساهم فى حماية الإنسان من الإصابة بمرض الشلل الرعاش، وفسر الباحثون هذه الفوائد المثيرة، مشيرين إلى أنها ترجع إلى احتواء القهوة على مادة الكافيين والتى تساهم فى تسريع الكثير من العمليات الحيوية التى تصلح التلف والخلل بالجسم.

وفى الوقت نفسه أشار أحد باحثى رابطة خبراء التغذية الأستراليين إلى أن مرضى الضغط والأشخاص المصابين باضطرابات فى ضربات القلب يجب أن يتناولوا القهوة بحذر كى لا يتضرر قلبهم، وكما يجب أن يبتعد عنها الأطفال لأن جسمهم لا يستطيع التعامل معها.

جدير بالذكر أن أحد الأبحاث الطبية التى نشرت مؤخرًا وأشرف عليها باحثون ألمان قد أشارت إلى أن تناول القهوة يساهم فى التمتع بالرشاقة والحيوية والتخلص من الوزن الزائد.

وتوصى أغلب المنظمات الصحية العالمية بتناول 4 فناجين من القهوة بحد أقصى خلال اليوم كى لا نتعرض لأضرارها، ونشرت هذه النتائج بمجلة "Good Food magazine".

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